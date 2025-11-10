Фигуранты громкого дела о теракте признали свою вину Фигуранты дела о подготовке теракта в СИЗО Ростова признали вину

Фигуранты уголовного дела о подготовке теракта в следственном изоляторе Ростова-на-Дону на День народного единства в 2024 году признали вину, сообщает ТАСС. Это произошло на первом заседании Южного окружного военного суда.

Да, признаю вину, — заявили все подсудимые.

В июле 2024 года Дмитрий Папенко, находясь в СИЗО, предложил гражданам Украины Владимиру Макаренко и Григорию Синченко устроить теракт 4 ноября. Они планировали сбежать из камер и поджечь здание изолятора. Для этого преступники разработали план учреждения, спрятали металлические трубы и другие предметы, которые могли бы служить оружием.

Против всех троих возбудили уголовные дела о подготовке теракта. Синченко также обвиняют в вербовке соучастников.

Ранее в Набережных Челнах жителя обвинили в финансировании терроризма после около 100 переводов на счета запрещенной организации. Уголовное дело с собранной доказательной базой направлено в суд. Теперь фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.