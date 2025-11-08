Жителя Набережных Челнов обвинили в переводе средств террористам

Житель Набережных Челнов в Татарстане обвиняется в финансировании терроризма, сообщили в управлении Следственного комитета России по республике. Следствие установило, что мужчина сделал около 100 переводов на счета представителей запрещенной организации. Фигуранта арестовали, вскоре он пойдет под суд. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — говорится в заявлении.

Ранее 17-летнего подростка из Симферополя обвинили в участии в террористической деятельности. Вскоре он предстанет перед судом. В частности, несовершеннолетний понесет ответственность за умышленный поджог чужой машины.

До этого сотрудники ФСБ России задержали в Забайкальском крае пособника международной террористической организации, действующей на территории Сирии. Мужчина оказывал боевикам финансовую помощь, разделяя их идеологию.