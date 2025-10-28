Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 17:44

Подросток из Крыма предстанет перед судом за содействие терроризму

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Крыму 17-летний житель Симферополя предстанет перед судом по обвинению в участии в террористической деятельности, пишет «МК в Крыму» со ссылкой на СК России. В частности, подросток понесет ответственность за умышленный поджог чужой машины.

Следствие установило, что с июня 2024 года по январь 2025 года обвиняемый состоял в запрещенной в РФ организации. А в феврале этого года он поджег автомобиль, предварительно разбив стекло молотком и облив салон бензином. Все свои действия он записал на видео и выложил в мессенджер.

Помимо этого, обвиняемый регулярно наносил символику запрещенной организации в общественных пространствах. Подросток полностью признал вину и подробно рассказал обо всех своих действиях.

Ранее сотрудники ФСБ России задержали в Забайкальском крае пособника международной террористической организации, действующей на территории Сирии. Мужчина оказывал боевикам финансовую помощь, разделяя их идеологию.

терроризм
подростки
Крым
преступления
