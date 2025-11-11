Экономист оценил идею платить женам зарплату за домашний труд

Введение заработной платы замужним россиянкам за домашний труд спровоцирует рост налогов и бюрократии, заявил «Газете.Ru» экономист Илья Мосягин. Кроме того, по его мнению, эта мера приведет к недопониманию и спорам в семьях.

К возможным сложностям следует отнести значительное увеличение административной нагрузки на семьи, что может привести к росту бюрократии. Существует также риск создания дополнительного налогового бремени и увеличения транзакционных издержек для домохозяйств, — предупредил Мосягин.

Он отметил, что это предложение требует серьезной проработки и широкого общественного консенсуса. Эксперт добавил, что в 2025–2026 годах эту инициативу вряд ли реализуют.

Ранее депутат Госдумы Нина Останина заявила, что в современных семьях нет потребности вводить обязательные выплаты женам за готовку и уборку. По ее словам, домашний труд давно не разделяется по половому признаку.