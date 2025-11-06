Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 12:34

В ГД ответили на предложение платить женам зарплату за уборку и готовку

Депутат Останина: в современных семьях нет потребности платить женам зарплату

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В современных семьях нет потребности вводить обязательные выплаты женам за готовку и уборку, заявила NEWS.ru председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. По ее словам, домашний труд давно не разделяется по половому признаку.

В гармоничных семьях, как правило, нет разделения на мужской и женский труд, равно как и вопросы воспитания детей тоже решаются сбалансировано. Мужчины все больше принимают участие и в домашнем хозяйстве, в воспитании детей. Поэтому я считаю, что это искусственное предложение вернуть женщину на кухню как-то попахивает средневековьем. Женщины не продаются, — заявила Останина.

Депутат отметила, что правительство предоставляет равные выплаты обоим супругам вне зависимости от пола. По ее словам, мужчины также могут оформить декретный отпуск и больничный по уходу за ребенком.

У нас и декретное пособие выдается не только женщинам, но и мужчинам. Также сегодня мужчина может направить материнский капитал на свою пенсию, как делают женщины. К тому же отцы нередко оформляют больничный лист по уходу за ребенком, — заключила Останина.

Ранее председатель Межрегиональной общественной организации «Отцы рядом» и юрист Иван Курбаков заявил, что предложение о выплате женщинам зарплаты за домашний труд может стать причиной конфликтов и расторжения браков. По его словам, оба супруга должны ценить вклад друг друга, не сводя его к денежному выражению.

выплаты
браки
Россия
семьи
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились новые подробности о торговле детьми в Москве
Готовая еда исчезнет из магазинов в России? Что известно, причины
Лукашенко рассказал, о чем думает каждое утро
Минфин недосчитался 48 млрд рублей нефтегазовых доходов
Суд в Лондоне конфисковал три скелета динозавров на 12,4 млн фунтов
Легенда хип-хопа нулевых даст концерт в России
На Украине установили личность задержанного водителя Анджелины Джоли
Диетолог предупредила, кому опасно есть холодец
«Дети проживут?»: Останина обратилась к Филимонову из-за скандальных мер
«Ничему жизнь не учит»: в МИД указали на провалы Запада
Терапевт ответил, кто становится жертвами магнитных бурь
Администрация Рязани осталась без руководителя
В Чехове нашли крупную подпольную нарколабораторию
«Строят стены»: в Кремле осудили визовую политику ЕС в отношении россиян
Политолог ответил, стоит ли опасаться ядерных испытаний США
Апрельское тепло сдует зимней вьюгой? Прогноз погоды в Москве в выходные
На рэпера Icegergert завели дело из-за «воровского» лозунга
Врач ответила, какие паразиты особенно опасны для людей
«Моя позиция неизменна»: депутат о программе материнского капитала
Песков обвинил Евросоюз в усилении конфронтации с Россией
Дальше
Самое популярное
Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай
Общество

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября
Россия

Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.