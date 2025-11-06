В ГД ответили на предложение платить женам зарплату за уборку и готовку Депутат Останина: в современных семьях нет потребности платить женам зарплату

В современных семьях нет потребности вводить обязательные выплаты женам за готовку и уборку, заявила NEWS.ru председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. По ее словам, домашний труд давно не разделяется по половому признаку.

В гармоничных семьях, как правило, нет разделения на мужской и женский труд, равно как и вопросы воспитания детей тоже решаются сбалансировано. Мужчины все больше принимают участие и в домашнем хозяйстве, в воспитании детей. Поэтому я считаю, что это искусственное предложение вернуть женщину на кухню как-то попахивает средневековьем. Женщины не продаются, — заявила Останина.

Депутат отметила, что правительство предоставляет равные выплаты обоим супругам вне зависимости от пола. По ее словам, мужчины также могут оформить декретный отпуск и больничный по уходу за ребенком.

У нас и декретное пособие выдается не только женщинам, но и мужчинам. Также сегодня мужчина может направить материнский капитал на свою пенсию, как делают женщины. К тому же отцы нередко оформляют больничный лист по уходу за ребенком, — заключила Останина.

Ранее председатель Межрегиональной общественной организации «Отцы рядом» и юрист Иван Курбаков заявил, что предложение о выплате женщинам зарплаты за домашний труд может стать причиной конфликтов и расторжения браков. По его словам, оба супруга должны ценить вклад друг друга, не сводя его к денежному выражению.