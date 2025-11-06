Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 11:13

В России объяснили, к каким проблемам приведет идея платить женам зарплату

Общественник Курбаков: зарплата за домашний труд приведет к ссорам и разводам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предложение о выплате женщинам зарплаты за домашний труд может стать причиной конфликтов и расторжения браков, заявил NEWS.ru председатель Межрегиональной общественной организации «Отцы рядом» юрист Иван Курбаков. По его словам, оба супруга должны ценить вклад друг друга, не сводя его к денежному выражению.

Идея монетизации семейных обязанностей — это путь к разрушению традиционных семейных ценностей и превращению брака в коммерческие отношения. Мы категорически против такого подхода. Обязательные выплаты за ведение домашнего хозяйства создадут юридический прецедент, который приведет к росту разводов. Если супруги начнут считать, кто кому и сколько должен, брак превратится в бизнес-проект, — высказался Курбаков.

Он подчеркнул, что эта инициатива может привести к манипуляциям и шантажу, поскольку одна из сторон может начать требовать деньги за выполнение действий, которые должны осуществляться по любви и согласию. Кроме того, по его словам, возникает риск судебных разбирательств, ведь если сегодня предлагают платить за уборку, то завтра могут начать требовать деньги за воспитание детей или интимные отношения.

Семейные отношения не должны становиться предметом материального размена. Когда мы начинаем считать деньги за уборку, приготовление пищи или воспитание детей, мы превращаем любовь, заботу и взаимопомощь в сделку. Это разрушает доверие между супругами и подрывает основы семьи как социального института. Мужчина зарабатывает для всей семьи — это его обязанность и честь, а не повод для манипуляций. Женщина ведет быт и воспитывает детей — это ее вклад в благополучие семьи, который нельзя измерить деньгами, — добавил Курбаков.

Юрист указал на негативный пример из практики в США, где уже были случаи, когда бывшие супруги обращались в суд из-за неоплаченного домашнего труда. По его словам, современное законодательство в РФ гарантирует женщинам полное право на труд, профессиональную деятельность и личностное развитие.

Ранее заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по экономике и трудовым отношениям Ольга Голышенкова заявила, что ежемесячные выплаты домохозяйкам могут признать их вклад в семейное благополучие, но повысят риски иждивенчества и увеличат бюджетную нагрузку. По ее словам, инициатива способна повысить социальную справедливость, компенсируя отсутствие пенсионного стажа у женщин, посвятивших себя семье.

