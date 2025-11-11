Подросток нашел жуткий «сюрприз» в доставке из ресторана Correio: в Бразилии подросток нашел человеческий палец в еде из ресторана

В Бразилии в городе Сан-Паулу 14-летний подросток нашел в блюде, доставленном из закусочной, человеческий палец, передает Correio. Выяснилось, что повар случайно лишился части пальца в процессе приготовления пищи.

Мужчина получил травму, используя оборудование для нарезки пепперони. Его экстренно доставили в больницу для государственных служащих. В медицинском учреждении ему оказали необходимую помощь, после чего он был выписан домой. Повар тщетно искал отрезанную часть пальца, обыскивая кухню и проверив все нарезочное оборудование.

Из-за инцидента санитарные и потребительские службы начали проверку. Закусочная была временно закрыта, все продовольственные товары изъяты для проведения экспертизы.

Ранее в Китае в мясных полуфабрикатах обнаружены искусственные зубы. За два дня три потребителя независимо друг от друга нашли зубные протезы в готовой продукции. В провинции Цзилинь женщина обнаружила три искусственных зуба в сосисках. В Дунгуане мужчина нашел два протеза в пельменях сети Sanjin Soup Dumplings. В Шанхае покупательница извлекла зуб с металлическим штифтом из орехового пирога.