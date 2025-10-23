Покупатели сосисок и пельменей нашли в еде чужие зубы

В мясных полуфабрикатах на территории Китая были обнаружены искусственные человеческие зубы, сообщает издание South China Morning Post. За два дня — 13 и 14 октября — поступили три независимые жалобы от потребителей, нашедших зубные протезы в готовой пищевой продукции.

Один инцидент произошел с сосисками, купленными в провинции Цзилинь, где женщина обнаружила целый ряд из трех зубов. Другой случай зафиксирован в сети ресторанов Sanjin Soup Dumplings в Дунгуане, где пожилой мужчина нашел два чужих зуба в пельменях, а в шанхайском магазине Sam’s Club покупательница извлекла из орехового пирога искусственный зуб с металлическим штифтом.

Ранее в Генпрокуратуре РФ сообщили о выявлении патогенных микроорганизмов, включая сальмонеллу, в молочной продукции Кореновского молочно-консервного комбината. Производственное предприятие выпускает изделия под торговыми марками «Коровка из Кореновки», «Кореновское», «Руслада», «Облака из молока» и «Густияр».

Кроме того, в пресс-службе Атяшевского мясокомбината сообщили о возможном проникновении кишечной палочки в колбаски «Чевапчичи» на этапе их транспортировки или во время складского хранения. Представители предприятия допустили, что при перевозке могла быть нарушена целостность защитной упаковки продукции.