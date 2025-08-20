В «Коровке из Кореновки» нашли опасные микроорганизмы Сальмонеллы нашли в продукции бренда «Коровка из Кореновки»

В молочных продуктах Кореновского молочно-консервного комбината обнаружены патогенные микроорганизмы, включая сальмонеллу, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Генпрокуратуры РФ. Завод производит молочную продукцию под брендами: «Коровка из Кореновки», «Кореновское», «Руслада», «Облака из молока» и «Густияр».

Несоответствие по микробиологическому показателю — патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы, — говорится в реестре.

Тем временем стало известно, что сотрудники хлебокомбината на Камчатке пойдут под суд за отравление 85 детей и двух педагогов в столовой школы № 1 города Елизово. Предприятие устранило все выявленные региональным управлением Роспотребнадзора нарушения для возобновления производства.

До этого в Чебоксарах возбудили уголовное дело после отравления участников Всероссийских соревнований ГТО. Они были размещены в гостинице, где также было организовано их питание. Утром 18 августа 10 несовершеннолетних и трое взрослых сообщили о плохом самочувствии и симптомах острой кишечной инфекции. Они обратились за медицинской помощью в медицинские учреждения города Чебоксар.