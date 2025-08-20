Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 20:09

В «Коровке из Кореновки» нашли опасные микроорганизмы

Сальмонеллы нашли в продукции бренда «Коровка из Кореновки»

Фото: Николай Хижняк/РИА Новости

В молочных продуктах Кореновского молочно-консервного комбината обнаружены патогенные микроорганизмы, включая сальмонеллу, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Генпрокуратуры РФ. Завод производит молочную продукцию под брендами: «Коровка из Кореновки», «Кореновское», «Руслада», «Облака из молока» и «Густияр».

Несоответствие по микробиологическому показателю — патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы, — говорится в реестре.

Тем временем стало известно, что сотрудники хлебокомбината на Камчатке пойдут под суд за отравление 85 детей и двух педагогов в столовой школы № 1 города Елизово. Предприятие устранило все выявленные региональным управлением Роспотребнадзора нарушения для возобновления производства.

До этого в Чебоксарах возбудили уголовное дело после отравления участников Всероссийских соревнований ГТО. Они были размещены в гостинице, где также было организовано их питание. Утром 18 августа 10 несовершеннолетних и трое взрослых сообщили о плохом самочувствии и симптомах острой кишечной инфекции. Они обратились за медицинской помощью в медицинские учреждения города Чебоксар.

продукты
проверки
молоко
еда
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россияне рассказали, что чаще всего отправляют близким в переписках
75 мышей отправились в космос с Байконура на биоспутнике «Бион-М»
Израиль начал наступление на Газу и закрепился в окрестностях
Свекор модели Водяновой переедет в дом Леонардо да Винчи
Легкомоторный самолет рухнул в море во время фестиваля
Россиянин «сжег» во сне восемь квартир на 20 млн рублей
«Замена счетчика» обошлась россиянке почти в 9 млн рублей
ООН призвали расследовать поддержку Украиной террористов в Африке
Мины и снаряды ВОВ найдены при раскопках в европейской столице
Похрустеть через 24 часа: лучший рецепт быстрых малосольных огурцов
Сын Сергея Бодрова отказался покупать машину отца из-за нехватки денег
Прорыв под Днепром, потери ВСУ: ситуация на фронтах СВО вечером 20 августа
Боль в животе мужчины после съеденной сосиски оказалась раком
Дроны ВСУ ранили двух человек в российском регионе
Опасные пауки-осы «захватили» 20 регионов России
В Курске нашли редкий гигантский гриб-краснокнижник
Азербайджан не будет участвовать в конкурсе «Интервидение»
«Ну вот и все, пора в окоп!» Почему США выгоняют украинских беженцев
В «Коровке из Кореновки» нашли опасные микроорганизмы
Россиянам рассказали, стоит ли опасаться новой пандемии COVID-19
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта
Общество

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.