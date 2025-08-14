Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Стало известно, как в колбасках «Чевапчичи» оказалась кишечная палочка

МПК «Атяшевский»: кишечная палочка попала в колбаски «Чевапчичи» при хранении

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кишечная палочка могла попасть в колбаски «Чевапчичи» при транспортировке или в период хранения продукции, сообщили NEWS.ru в пресс-службе Атяшевского мясокомбината. Там уточнили, что в ходе перевозок могла быть нарушена герметичность упаковки.

В связи с появившимися сообщениями о выявлении бактерий группы кишечной палочки (колиформ) в партии колбасок «Чевапчичи» компания сообщает следующее. Считаем, что причиной несоответствия пищевой продукции по микробиологическим показателям могло послужить нарушение герметичности потребительской упаковки при транспортировке и хранении продукции, — пояснили в компании.

Там уточнили, что по факту поступления информации от Роспотребнадзора на МПК «Атяшевский» была проведена проверка. По ее итогам выявили, что показатели микробиологической безопасности на производстве соответствуют требованиям безопасности к выпуску продукции.

Роспотребнадзор ранее сообщил об обнаружении кишечной палочки в продукции «Деликайзер» с Атяшевского мясокомбината. Колиформы выявили в колбасках «Чевапчичи».

