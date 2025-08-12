В популярных колбасках обнаружили кишечную палочку

Роспотребнадзор сообщил об обнаружении кишечной палочки в продукции «Деликайзер» с Атяшевского мясокомбината. Соответствующая информация опубликована в публичном паспорте проверки на сайте ФГИС «Единый реестр проверок». Согласно опубликованным сведениям, колиформы выявили в колбасках «Чевапчичи».

Поступила информация о выявлении в ходе проведения испытаний образцов пищевой продукции <…> колбаски «Чевапчичи» Т. М. Delikaiser. <…> Указанная продукция не соответствует требованиям <…> по микробиологическому показателю: бактерии группы кишечных палочек (колиформы), — сказано в описании выданного предостережения.

Ранее Роскачество сообщало, что в сыре бри с белой плесенью от семи брендов нашли кишечную палочку. Речь идет о марках «Егорлык молоко», Vitalat, Schonfeld, Treville, «ВкусВилл», Metro Chef, «Городецкая сыроварня». В ведомстве подчеркнули, что присутствие этой условно-патогенной бактерии в сыре недопустимо и говорит о нарушении санитарных норм. Нарушения маркировки выявили в ряде плесневых сыров.