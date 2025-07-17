Кишечную палочку нашли в сырах семи популярных марок Роскачество нашло кишечную палочку в сыре с плесенью от «ВкусВилл» и Treville

Кишечную палочку обнаружили в сыре Бри с белой плесенью семи брендов, сообщила пресс-служба Роскачества. Речь идет о марках «Егорлык молоко», Vitalat, Schonfeld, Treville, «ВкусВилл», Metro Chef, «Городецкая сыроварня»

Наличие кишечной палочки выявлено в сырах под марками «Егорлык молоко», Vitalat, Schonfeld, Treville, «ВкусВилл», Metro Chef, «Городецкая сыроварня». Присутствие этой условно-патогенной бактерии в сыре недопустимо и говорит о нарушении санитарных норм, — сказано в сообщении.

Нарушения маркировки выявили в ряде плесневых сыров, в том числе во французском Fromager d’Affinos Excellence, который продавался на развес без указания даты производства, срока годности и информации об импортере. В образцах White Cheese from Zhukovka, Атон, Natura selection, Montarell, Treville, Городецкая сыроварня и Нормандия не было указано наличие плесени Geotrichum candidum, хотя лабораторный анализ подтвердил ее присутствие.

Специалисты сообщили, что эти дрожжи безопасны и часто используются при производстве сыров с белой плесенью, однако их отсутствие в составе нарушает требования к маркировке. У брендов Schonfeld и Treville также зафиксированы расхождения между заявленным и фактическим уровнем белка и жира.

Ранее Роскачество проверило женские слитные купальники 21 популярного бренда и обнаружило нарушения в продукции 18 из них. Исследование проводилось среди брендов 25Degrees, Incanto, Kappa, Mark Formelle, Adidas, Puma, а также Calzedonia, Joss, Tezenis, Reebok, Fila и Befree. Выяснилось, что лишь три марки соответствуют обязательным требованиям.