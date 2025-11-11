Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 10:14

Многодетным дали советы, как получить компенсацию за покупку школьной формы

Юрист Поздняков: получить компенсацию за покупку школьной формы можно через МФЦ

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Многодетные родители могут получить компенсацию за покупку школьной формы через МФЦ, портал «Госуслуги» или органы социальной защиты, заявил RT юрист Игорь Поздняков. Для этого нужно заполнить заявление и приложить к нему ряд документов.

Уточнить наличие выплат и условия получения можно в местной администрации, региональном органе социальной защиты, МФЦ или образовательном учреждении. В некоторых регионах назначение выплаты происходит в проактивном порядке, а в большинстве необходимо обращаться с заявлением и комплектом документов, — объяснил Поздняков.

Он уточнил, что, как правило, для оформления компенсации требуются паспорта, свидетельства о рождении, удостоверение многодетной семьи, различные справки и реквизиты счета для выплаты. Юрист добавил, что порядок и условия выплаты могут существенно различаться в каждом регионе.

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов заявил, что многодетные семьи в России имеют право на бесплатное получение земельного участка в собственность. Это федеральная льгота, которая распространяется на семьи с тремя и более детьми, в том числе и с усыновленными, включая неполные.

многодетные
семьи
дети
компенсации
