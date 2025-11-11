Многодетным дали советы, как получить компенсацию за покупку школьной формы Юрист Поздняков: получить компенсацию за покупку школьной формы можно через МФЦ

Многодетные родители могут получить компенсацию за покупку школьной формы через МФЦ, портал «Госуслуги» или органы социальной защиты, заявил RT юрист Игорь Поздняков. Для этого нужно заполнить заявление и приложить к нему ряд документов.

Уточнить наличие выплат и условия получения можно в местной администрации, региональном органе социальной защиты, МФЦ или образовательном учреждении. В некоторых регионах назначение выплаты происходит в проактивном порядке, а в большинстве необходимо обращаться с заявлением и комплектом документов, — объяснил Поздняков.

Он уточнил, что, как правило, для оформления компенсации требуются паспорта, свидетельства о рождении, удостоверение многодетной семьи, различные справки и реквизиты счета для выплаты. Юрист добавил, что порядок и условия выплаты могут существенно различаться в каждом регионе.

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов заявил, что многодетные семьи в России имеют право на бесплатное получение земельного участка в собственность. Это федеральная льгота, которая распространяется на семьи с тремя и более детьми, в том числе и с усыновленными, включая неполные.