Сын Александра Ширвиндта показал памятник отцу на Новодевичьем кладбище

Сын и вдова Александра Ширвиндта появились на открытии памятника артисту на Новодевичьем кладбище. Телеведущий Михаил Ширвиндт сообщил в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что оно состоялось 10 ноября. По его словам, над созданием надгробия трудился скульптор Андрей Налич.

Открыли вчера памятник папе на Новодевичьем кладбище. Полтора года над ним трудился замечательный скульптор Андрей Налич. И нам, и друзьям он очень нравится. Но наверняка есть те, у кого как всегда другое мнение. В данном случае, я его читать не хочу. Поэтому извините, но комментарии убираю, — написал Ширвиндт-младший.

Актер скончался 15 марта 2024 года в возрасте 89 лет. Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Церемония прощания состоялась в Театре сатиры 18 марта 2024 года. Тело Ширвиндта кремировали.

Ранее в Приозерске Ленинградской области открыли памятник актеру и режиссеру Сергею Бодрову, трагически погибшему во время съемок в горах Северной Осетии. Монумент установили напротив киноконцертного зала на улице Калинина. Скульптура выполнена в полный рост: Бодров изображен в движении с кинокамерой на плече.