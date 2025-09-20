«Интервидение-2025»
20 сентября 2025 в 18:18

«Скажи мне, американец»: памятник легендарному актеру открыли в Ленобласти

В Приозерске открыли памятник актеру Бодрову

Кадр из фильма «Брат» Кадр из фильма «Брат» Фото: СТВ

Памятник актеру и режиссеру Сергею Бодрову, трагически погибшему во время киносъемок в горах Северной Осетии, открыли в городе Приозерске Ленинградской области, сообщает местный телеграм-канал «Приозерск-инфо». Скульптуру поставили напротив киноконцертного зала на улице Калинина.

Скульптура изображает Бодрова во весь рост. Он запечатлен в движении с кинокамерой на плече. Памятник режиссеру открыли спустя ровно 23 года со дня его гибели.

Ранее в белгородском селе Яблоново открыли памятник погибшему экипажу сбитого в 2024 году российского самолета Ил‑76, в котором находились пленные украинские военные. Местные власти назвали монумент вечным символом мужества.

До этого бойцы 40-го гвардейского инженерно-саперного полка группировки «Центр» восстановили памятник танку ИС-2М в Донецкой Народной Республике. Монумент расположен неподалеку от села Дмитровка Шахтерского района. Он был возведен 8 сентября 1987 года, и за 38 лет он пришел в негодность. Теперь его восстановили по приказу российских властей.

Россия
Ленинградская область
памятники
Сергей Бодров
