«Скажи мне, американец»: памятник легендарному актеру открыли в Ленобласти В Приозерске открыли памятник актеру Бодрову

Памятник актеру и режиссеру Сергею Бодрову, трагически погибшему во время киносъемок в горах Северной Осетии, открыли в городе Приозерске Ленинградской области, сообщает местный телеграм-канал «Приозерск-инфо». Скульптуру поставили напротив киноконцертного зала на улице Калинина.

Скульптура изображает Бодрова во весь рост. Он запечатлен в движении с кинокамерой на плече. Памятник режиссеру открыли спустя ровно 23 года со дня его гибели.

Ранее в белгородском селе Яблоново открыли памятник погибшему экипажу сбитого в 2024 году российского самолета Ил‑76, в котором находились пленные украинские военные. Местные власти назвали монумент вечным символом мужества.

До этого бойцы 40-го гвардейского инженерно-саперного полка группировки «Центр» восстановили памятник танку ИС-2М в Донецкой Народной Республике. Монумент расположен неподалеку от села Дмитровка Шахтерского района. Он был возведен 8 сентября 1987 года, и за 38 лет он пришел в негодность. Теперь его восстановили по приказу российских властей.