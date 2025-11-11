Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
11 ноября 2025 в 17:45

Охлобыстин оценил последствия завершения СВО

Охлобыстин: конец СВО не принесет принципиальных изменений

Иван Охлобыстин Иван Охлобыстин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Завершение специальной военной операции не приведет к принципиальным изменениям, заявил в эфире Радио «Комсомольская правда» актер Иван Охлобыстин. По его словам, активная фаза боевых действий может закончиться уже в этом или следующем году, но глобально ситуация останется прежней.

Активная фаза может закончиться и в этом году, и в следующем, но ни к чему не приведет, — сказал артист.

Актер добавил, что Россия достигнет победы только тогда, когда мир станет единым. Он также подчеркнул, что европейские страны могут продолжать «подталкивать Украину» к дальнейшей конфронтации.

Ранее Охлобыстин заявил, что фильмы Андрея Тарковского, Никиты Михалкова, а также Марка Захарова и Сергея Бондарчука могут войти в пятерку обязательных к просмотру картин для молодежи. По мнению артиста, молодежи обязательно следует посмотреть «Андрея Рублева» и «Неоконченную пьесу для механического пианино». В число обязательных к просмотру фильмов Охлобыстин также добавил «Сталкера» Андрея Тарковского и «Войну и мир» Сергея Бондарчука. Он предложил создать несколько списков кинолент для подростков.

Иван Охлобыстин
СВО
спецоперация
актеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд огласил приговор экс-главе департамента Минобороны РФ Вертелецкому
Сенатор осадил министра Эстонии после слов о поддержке РФ со стороны Китая
В Госдуме ответили на сарказм Безуглой о важности двух областей Украины
Умер знаменитый датский режиссер и номинант на премию «Оскар»
Стало известно, что Путин обсудил с президентом Узбекистана
Умер сооснователь культовой метал-группы Barren Cross
Бабушка не спасла от дикого деда: мужчина сел на 17 лет за убийство внука
Умер лидер культовой синти-поп-группы
Названа лучшая театральная постановка Санкт-Петербурга
Секретный рецепт: горячая хурма в творожной симфонии
Ученики прямо в школе смешали лекарственное средство с пивом и отравились
Треки Техника продолжают исчезать со стримингов
MARGO раскрыла подробности фита со скандальным американским рэпером
Раскрыта тактика ВС РФ под Часовым Яром, которая помогает сократить потери
«Нет времени на рок-н-ролл»: Намин о продюсировании «Парка Горького»
Муж стал ручной: восточная шакшука на сковороде — готовится быстро
В Европе началась «драка» за зарубежные активы российского нефтегиганта
Власти пригрозили маркеплейсам «мерами» из-за повышения комиссии
Дочь Майкла Джексона раскрыла жуткие последствия употребления наркотиков
«Будет сложно»: ВСУ под Часовым Яром предрекли печальный конец
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.