Завершение специальной военной операции не приведет к принципиальным изменениям, заявил в эфире Радио «Комсомольская правда» актер Иван Охлобыстин. По его словам, активная фаза боевых действий может закончиться уже в этом или следующем году, но глобально ситуация останется прежней.

Активная фаза может закончиться и в этом году, и в следующем, но ни к чему не приведет, — сказал артист.

Актер добавил, что Россия достигнет победы только тогда, когда мир станет единым. Он также подчеркнул, что европейские страны могут продолжать «подталкивать Украину» к дальнейшей конфронтации.

Ранее Охлобыстин заявил, что фильмы Андрея Тарковского, Никиты Михалкова, а также Марка Захарова и Сергея Бондарчука могут войти в пятерку обязательных к просмотру картин для молодежи. По мнению артиста, молодежи обязательно следует посмотреть «Андрея Рублева» и «Неоконченную пьесу для механического пианино». В число обязательных к просмотру фильмов Охлобыстин также добавил «Сталкера» Андрея Тарковского и «Войну и мир» Сергея Бондарчука. Он предложил создать несколько списков кинолент для подростков.