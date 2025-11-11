Врач назвала самый простой способ избавиться от икоты

Чтобы быстрее избавиться от икоты, нужно пить воду маленькими глотками, заявила Pravda.Ru врач Мария Беляева. Она напомнила, что эта защитная реакция организма появляется из-за кратковременного сбоя дыхательного центра.
Самый простой и безопасный способ — это вода. Нужно пить ее маленькими глотками, сначала немного согнувшись, а затем выпрямившись. Таким образом, нервные центры как бы обманываются, дыхание выравнивается, и икота постепенно проходит. Такой метод подходит большинству людей и не требует медикаментов, — отметила Беляева.
При этом чрезмерно частая икота может сигнализировать о проблемах с нервной системой или органами дыхания. При таких функциональных нарушениях необходима консультация специалиста.
Ранее гастроэнтеролог Ольга Исаева заявила, что лук-порей, хрен, яблоки и клюква могут спровоцировать изжогу у некоторых людей. Пациентов с чувствительным ЖКТ она также предостерегла от злоупотребления цитрусовыми.