11 ноября 2025 в 17:43

Врач назвала самый простой способ избавиться от икоты

Врач Беляева: для избавления от икоты нужно пить воду маленькими глотками

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чтобы быстрее избавиться от икоты, нужно пить воду маленькими глотками, заявила Pravda.Ru врач Мария Беляева. Она напомнила, что эта защитная реакция организма появляется из-за кратковременного сбоя дыхательного центра.

Самый простой и безопасный способ — это вода. Нужно пить ее маленькими глотками, сначала немного согнувшись, а затем выпрямившись. Таким образом, нервные центры как бы обманываются, дыхание выравнивается, и икота постепенно проходит. Такой метод подходит большинству людей и не требует медикаментов, — отметила Беляева.

При этом чрезмерно частая икота может сигнализировать о проблемах с нервной системой или органами дыхания. При таких функциональных нарушениях необходима консультация специалиста.

Ранее гастроэнтеролог Ольга Исаева заявила, что лук-порей, хрен, яблоки и клюква могут спровоцировать изжогу у некоторых людей. Пациентов с чувствительным ЖКТ она также предостерегла от злоупотребления цитрусовыми.

