В МО РФ захотели побыстрее узнавать об увольнении айтишников с отсрочкой МО предложило сократить срок уведомления комиссариата об увольнении айтишников

Министерство обороны России предложило сократить срок, в течение которого IT-компания обязана уведомить об увольнении сотрудника, следует из документа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. Сейчас гражданин обязан сообщить в комиссариат об увольнении в течение двух недель. Оборонное ведомство выступило за то, чтобы сократить этот срок до пяти дней.

В пункте пять слова «в двухнедельный срок» заменить словами «в течение пяти дней со дня увольнения граждан с работы», — говорится в документе.

Ранее Госдума РФ предложила наказывать бывших заключенных, которые подписали контракт о воинской службе и отказались ее проходить якобы по причине заболевания. Авторы инициативы предлагают внести изменения в статью «Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иными способами». Если закон вступит в силу, заключенных-уклонистов будут наказывать лишением свободы.

До этого Совет Федерации одобрил закон, позволяющий проводить призыв в течение всего календарного года. Отныне медосвидетельствование, психологический отбор и заседания призывной комиссии смогут проходить вне зависимости от времени года. При этом отправка призывников в войска сохранится в прежние сроки.