Минфин планирует повысить налоги для IT-сектора почти в два раза Льготный тариф страховых взносов для IT-компаний предложили повысить до 15%

Минфин России предложил повысить льготный тариф страховых взносов для IT-компаний до 15%, пишут «Ведомости» со ссылкой на проект «Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2026–2028 гг.». Сейчас он составляет 7,6%.

Отмечается, что текущая льготная ставка сохраняется на доходы сотрудников сверх предельной взносооблагаемой базы. В этом году эта величина составляет 2,759 млн рублей в год, но каждый год происходит индексация.

Рассматривался также вариант повышения льготного тарифа для IT-компаний до 15% на всю сумму дохода, — говорится в материале.

Ранее юрист Александр Хаминский заявил, что малый бизнес рискует столкнуться с серьезными потерями из-за возможного повышения НДС с 20% до 22% и ухода части компаний в теневую экономику. Он отметил, что предприниматели в такой ситуации будут вынуждены искать способы искусственного занижения выручки и активнее использовать неучтенные наличные средства. По его словам, новые налоговые правила фактически возвращают бизнес к схемам 1990-х и нулевых годов.