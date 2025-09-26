Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
26 сентября 2025 в 10:41

Минфин планирует повысить налоги для IT-сектора почти в два раза

Льготный тариф страховых взносов для IT-компаний предложили повысить до 15%

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Минфин России предложил повысить льготный тариф страховых взносов для IT-компаний до 15%, пишут «Ведомости» со ссылкой на проект «Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2026–2028 гг.». Сейчас он составляет 7,6%.

Отмечается, что текущая льготная ставка сохраняется на доходы сотрудников сверх предельной взносооблагаемой базы. В этом году эта величина составляет 2,759 млн рублей в год, но каждый год происходит индексация.

Рассматривался также вариант повышения льготного тарифа для IT-компаний до 15% на всю сумму дохода, — говорится в материале.

Ранее юрист Александр Хаминский заявил, что малый бизнес рискует столкнуться с серьезными потерями из-за возможного повышения НДС с 20% до 22% и ухода части компаний в теневую экономику. Он отметил, что предприниматели в такой ситуации будут вынуждены искать способы искусственного занижения выручки и активнее использовать неучтенные наличные средства. По его словам, новые налоговые правила фактически возвращают бизнес к схемам 1990-х и нулевых годов.

налоги
айтишники
экономика
Минфин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд в Сирии заочно выдал ордер на арест Башара Асада
В МИД России объяснили, зачем Европе нужна «стена от дронов»
«Самозапрет на новости»: Артемий Лебедев выступил с необычной инициативой
Сгоревшая в проданной квартире петербурженка оказалась жертвой мошенников
«Думали, как выжить»: Лукашенко раскрыл детали переговоров с Путиным
Складываю свинину в квас – получается верещака по-белорусски
Названа главная опасность кредитов и кредитных карт
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 27 сентября, фото, видео
Власти Германии хотят пойти на неожиданный шаг из-за беспилотников
Отчим облил падчерицу кипятком за отказ помыть посуду
Итальянская паста карбонара – блюдо, которое влюбляет с первой вилки
Итальянские макароны с чесноком и оливковым маслом – готовлю за 15 минут
Украинские дроны не достигли важной цели в российском регионе
28 сентября — День машиностроителя в России: праздник инженерной мысли
Обладатель Кубка Стэнли из «Вашингтон Кэпиталз» перейдет в «Металлург»
В Вильнюсском аэропорту задержали рейсы из-за гражданского дрона
Российские войска продолжают выбивать ВСУ из одного города в ДНР
Погода в Москве в воскресенье, 28 сентября: ждать ли холод и заморозки
Нашествие опасных божьих коровок зафиксировали в российских регионах
Что известно о последних днях жизни и смерти актрисы Людмилы Гавриловой
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.