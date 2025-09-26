Юрист раскрыл, какие проблемы сулит бизнесу повышение НДС до 22% Юрист Хаминский: малый бизнес может уйти в тень из-за роста НДС до 22%

Малый бизнес может столкнуться с потерями в случае повышения НДС с 20% до 22% и перейти в теневую экономику, заявил NEWS.ru руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области юрист Александр Хаминский. По его словам, предпринимателям придется искать способы искусственного занижения выручки.

Новые изменения налоговых обязательств за такой небольшой период могут повлечь за собой резкий уход малого бизнеса в тень. Обязанность уплачивать НДС, начиная с оборота в размере 10 млн рублей, заставит искать пути искусственного занижения выручки, широко использовать неучтенные наличные денежные средства. По сути, государство толкает малый бизнес к возврату в 1990-е и нулевые годы, — сказал Хаминский.

Эксперт подчеркнул, что понижение пороговых значений для возникновения обязанности по уплате НДС резко меняет правила для малого бизнеса. По его словам, многие предприниматели не обладают финансовыми и юридическими возможностями, необходимыми для поддержания высоких требований при проверке контрагентов.

Малый бизнес не обладает теми финансовыми и юридическими возможностями, которые необходимы сегодня для поддержания высоких требований при проверке контрагентов по цепочке, которые установлены налоговыми органами. Введение обязанности по уплате НДС «упрощенцами», особенно в сфере производства, и так резко снизило их конкурентоспособность, — отметил Хаминский.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что пересмотр налога на добавленную стоимость может повлиять на темпы снижения инфляционных ожиданий. По ее словам, основной эффект носит краткосрочный характер и не должен трактоваться как устойчивое изменение траектории инфляции.