25 сентября 2025 в 14:03

Набиуллина оценила, как пересмотр НДС может качнуть инфляцию

Набиуллина: пересмотр НДС может временно замедлить снижение инфляции

Эльвира Набиуллина Эльвира Набиуллина Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Пересмотр налога на добавленную стоимость может повлиять на темпы снижения инфляционных ожиданий, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, основной эффект носит краткосрочный характер и не должен трактоваться как устойчивое изменение траектории инфляции, передает РИА Новости.

Надо учитывать, что даже если такой эффект будет, это временный, разовый эффект, он может в какой-то мере повлиять на скорость снижения инфляционных ожиданий, — объяснила Набиуллина.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что ведомство при подготовке федерального бюджета на 2026 год исходит из того, что ключевая ставка Банка России будет в районе 12–13%. По его словам, заложенный диапазон является промежуточным значением.

Президент России Владимир Путин между тем заявил, темпы роста российской экономики должны превышать мировые показатели. Глава государства добавил, что это обеспечит стабильность государственных финансов и реализацию проектов через раскрытие потенциала регионов, внедрение технологий и укрепление международных связей.

