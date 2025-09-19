Силуанов раскрыл, какую ключевую ставку Минфин закладывает на 2026 год Силуанов: Минфин закладывает в бюджет на 2026 год ключевую ставку 12–13%

Минфин при подготовке федерального бюджета на 2026 год исходит из того, что ключевая ставка Банка России будет в районе 12–13%, заявил «Известиям» министр финансов РФ Антон Силуанов. По его словам, заложенный диапазон является промежуточным значением.

Мы ориентируемся на документ Банка России «Основные направления денежно-кредитной политики», в котором присутствует несколько сценариев. Мы исходим из базового сценария, где бюджет остается сбалансированным, — сказал он.

Ранее председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина подчеркнула, что в российской экономике рецессии нет. Она добавила, что летом, после периода «перегрева», показатели умеренно выросли, а потребительский спрос активизировался.

До этого на совещании по экономическим вопросам президент России Владимир Путин упомянул важность превышения темпами роста российской экономики мировых показателей. Глава государства добавил, что это обеспечит стабильность государственных финансов и реализацию проектов через раскрытие потенциала регионов, внедрение технологий и укрепление международных связей.