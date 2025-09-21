Выпускники лучших IT-вузов США могут остаться без работы Moneywise: выпускники-айтишники из США не могут устроиться даже в «Макдоналдс»

Выпускники лучших IT-вузов в США зачастую не могут найти первую работу даже в кафе быстрого питания, чтобы зарабатывать хоть что-то и рассчитываться за обучение, сообщает издание Moneywise. Журналисты приводят в пример выпускника престижного университета штата Орегон Закари Тейлора с дипломом в области компьютерных наук. Парень откликнулся почти на 6000 вакансий, но получил лишь 13 собеседований и ни одного предложения о работе.

Обучение в колледжах стало гораздо дороже, а студенты заканчивают их с кучей долгов. А потом не могут устроиться на работу в «Макдоналдс», — отмечается в статье.

Издание отмечает, что «еще пару лет назад» выпускники с дипломами из сферы IT могли выбирать между десятками хороших предложений, а сейчас все не так. На рынок вакансий давят и IT-гиганты, которые массово сокращают штат: искусственный интеллект начал заменять своих разработчиков во многих задачах.

С начала 2024 года более 150 тысяч сотрудников были уволены из 551 технологической компании. А в 2025-м волна сокращений только нарастает: уже уволено почти 89 тысяч специалистов из 199 компаний. Amazon, Google, Lenovo и Intel активно сокращали штат в прошлом году и продолжают это делать сейчас. Microsoft только в июле объявила об увольнении еще 9000 сотрудников.

Ранее стало известно, что безработица в России останется на рекордном уровне в 2% в 2026 году. Вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников подтвердил реалистичность этой цифры, но отметил, что это результат кадрового дефицита.