11 ноября 2025 в 17:49

В РПЦ рассказали, существует ли дружба между мужчиной и женщиной

Протоиерей Попиченко заявил, что дружбы между полами быть не может

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Протоиерей Евгений Попиченко в эфире телеканала «Союз» заявил, что дружбы между мужчиной и женщиной быть не может, назвав такие отношения «предблудием». По словам священника, женщина для мужчины может быть только женой, а все остальные формы общения между полами недопустимы.

Да, физического греха нет, но есть такое предблудие, когда мы ищем общение друг с другом, когда нам вместе интересно, когда мы начинаем делиться, искать поддержки, утешения, — пояснил свою позицию протоиерей.

Священник пояснил, что эмоциональная близость между мужчиной и женщиной естественным образом приводит к сильной привязанности, поэтому дружить могут только представители одного пола. Исключение, по его мнению, составляет лишь период добрачных отношений, целью которых является создание семьи. Для семейных людей, подчеркнул Попиченко, все душевные силы должны направляться исключительно на супруга.

Ранее председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в интервью NEWS.ru отметил, что сохранить брак помогает осознание возможности утраты своей любви. Сегодня вторая половинка вас любит, но завтра может и разлюбить, напомнил собеседник.

РПЦ
мужчины
женщины
дружба
