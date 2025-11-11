Ракова раскрыла, как московские платформы работают в регионах Ракова заявила, что московские платформы активно масштабируются по России

Московские платформы активно масштабируются по стране, заявила заммэра столицы Анастасия Ракова на пресс-конференции «День платформенной экономики» в национальном центре «Россия». По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, в образовательной системе учатся и работают уже 25% школьников РФ.

Это всего за четыре года, на добровольных партнерских отношениях с регионами. Что касается цифровых сервисов, то в рамках нашей платформы цифрового зрения на сегодняшний день 77 регионов за год подключились, — подчеркнула заммэра.

В октябре месяце субъекты сгенерировали для обработки искусственным интеллектом более 1 млн цифровых изображений, добавила Ракова. В год будут обрабатывать больше 20 млн цифровых изображений, и в них доля Москвы составляет только 37%, отметила она.

На будущий год она будет равна доле по населению около 10%. То есть, масштабирование при правильной организации может быть достаточно быстрое, — заключила Ракова.

Ранее заммэра столицы сообщала, что с 1 сентября все школьные и родительские чаты Москвы переведут в мессенджер MAX. Соответствующее решение принято на фоне федерального закона.