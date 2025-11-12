Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 14:21

Бизнес-платформа MAX расширила доступ для сотен тысяч компаний

В MAX сообщили о подключении к платформе более 700 тыс. предприятий

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Бизнес-платформа для партнеров от MAX стала доступной для более чем 700 тыс. российских компаний, сообщили в пресс-службе компании. Расширение функциональности произошло после успешного пилотного запуска проекта в конце октября, передает ТАСС.

Изначально платформа была открыта 23 октября для организаций, опубликовавших приложения в RuStore. За первые две недели работы к сервису подключились свыше пяти тысяч предприятий, что подтвердило востребованность решения.

С 12 ноября функциональность площадки расширена на компании, которые зарегистрированы на платформе поддержки предпринимателей — МСП.РФ, — сказано в сообщении.

В перспективе разработчики планируют открыть доступ для всего российского бизнеса, включая самозанятых граждан. В MAX обещают предпринимателям предоставить эффективные инструменты для организации онлайн-продаж через мини-приложения. Также платформа предлагает решения по автоматизации работы с клиентами и усилению PR-активности и маркетинговой стратегии предприятий.

Ранее сообщалось, что MAX расширил функциональность для пользователей из стран СНГ. Отправлять сообщения и совершать звонки через мессенджер теперь смогут пользователи из России, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана и Узбекистана.

