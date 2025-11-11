Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
11 ноября 2025 в 17:55

Россиянам назвали сумму, которую можно отсудить при затоплении квартиры

Эксперт ЖКХ Бондарь: за затопление квартиры можно отсудить до 250 тыс. рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Собственники могут отсудить до 250 тыс. рублей при затоплении квартиры, заявил NEWS.ru общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, комментируя ситуацию с прорывом системы пожаротушения в московской высотке. Он подчеркнул, что в этом случае ответственность несет управляющая компания.

Если жильцы обратятся в суд за возмещением ущерба от разрушенного имущества, такого как ремонт и техника, то за одну квартиру можно требовать в среднем 150–250 тысяч рублей. Поскольку пострадали 14 этажей, общая сумма претензий от всех жильцов может быть более 10 млн рублей, в зависимости от точного количества поврежденных помещений и оценки экспертизы, — объяснил Бондарь.

Он пояснил, что, согласно статье 1064 Гражданского кодекса РФ, тот, кто причинил вред, обязан его полностью покрыть. По его словам, если авария случилась из-за общего оборудования дома, то отвечать придется управляющей компании, поскольку она следит за этим имуществом.

Жильцам стоит начать с простых шагов: позвонить в диспетчерскую службу, чтобы та приехала и составила акт о случившемся в течение 12 часов. В этом акте проследить, чтобы отметили время, причину и повреждения. Также необходимо сделать фото и видео, чтобы ничего не упустить. Потом, когда все высохнет, можно будет заказать экспертизу. Оценщик посчитает, сколько стоит восстановление поврежденного имущества. Дальше жильцам необходимо направить претензию управляющей компании с отчетом оценщика и требованием возместить расходы, — отметил Бондарь.

Ранее стало известно о прорыве системы пожаротушения, которая вызвала масштабное затопление высотки в Москве, охватив почти половину здания — 14 из 28 этажей. Вода повредила квартиры жильцов, а лифтовые шахты полностью заполнились, что привело к остановке работы подъемников.

суды
ЖКХ
квартиры
советы
россияне
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд огласил приговор экс-главе департамента Минобороны РФ Вертелецкому
Сенатор осадил министра Эстонии после слов о поддержке РФ со стороны Китая
В Госдуме ответили на сарказм Безуглой о важности двух областей Украины
Умер знаменитый датский режиссер и номинант на премию «Оскар»
Стало известно, что Путин обсудил с президентом Узбекистана
Умер сооснователь культовой метал-группы Barren Cross
Бабушка не спасла от дикого деда: мужчина сел на 17 лет за убийство внука
Умер лидер культовой синти-поп-группы
Названа лучшая театральная постановка Санкт-Петербурга
Секретный рецепт: горячая хурма в творожной симфонии
Ученики прямо в школе смешали лекарственное средство с пивом и отравились
Треки Техника продолжают исчезать со стримингов
MARGO раскрыла подробности фита со скандальным американским рэпером
Раскрыта тактика ВС РФ под Часовым Яром, которая помогает сократить потери
«Нет времени на рок-н-ролл»: Намин о продюсировании «Парка Горького»
Муж стал ручной: восточная шакшука на сковороде — готовится быстро
В Европе началась «драка» за зарубежные активы российского нефтегиганта
Власти пригрозили маркеплейсам «мерами» из-за повышения комиссии
Дочь Майкла Джексона раскрыла жуткие последствия употребления наркотиков
«Будет сложно»: ВСУ под Часовым Яром предрекли печальный конец
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.