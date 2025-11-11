Россиянам назвали сумму, которую можно отсудить при затоплении квартиры Эксперт ЖКХ Бондарь: за затопление квартиры можно отсудить до 250 тыс. рублей

Собственники могут отсудить до 250 тыс. рублей при затоплении квартиры, заявил NEWS.ru общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, комментируя ситуацию с прорывом системы пожаротушения в московской высотке. Он подчеркнул, что в этом случае ответственность несет управляющая компания.

Если жильцы обратятся в суд за возмещением ущерба от разрушенного имущества, такого как ремонт и техника, то за одну квартиру можно требовать в среднем 150–250 тысяч рублей. Поскольку пострадали 14 этажей, общая сумма претензий от всех жильцов может быть более 10 млн рублей, в зависимости от точного количества поврежденных помещений и оценки экспертизы, — объяснил Бондарь.

Он пояснил, что, согласно статье 1064 Гражданского кодекса РФ, тот, кто причинил вред, обязан его полностью покрыть. По его словам, если авария случилась из-за общего оборудования дома, то отвечать придется управляющей компании, поскольку она следит за этим имуществом.

Жильцам стоит начать с простых шагов: позвонить в диспетчерскую службу, чтобы та приехала и составила акт о случившемся в течение 12 часов. В этом акте проследить, чтобы отметили время, причину и повреждения. Также необходимо сделать фото и видео, чтобы ничего не упустить. Потом, когда все высохнет, можно будет заказать экспертизу. Оценщик посчитает, сколько стоит восстановление поврежденного имущества. Дальше жильцам необходимо направить претензию управляющей компании с отчетом оценщика и требованием возместить расходы, — отметил Бондарь.

Ранее стало известно о прорыве системы пожаротушения, которая вызвала масштабное затопление высотки в Москве, охватив почти половину здания — 14 из 28 этажей. Вода повредила квартиры жильцов, а лифтовые шахты полностью заполнились, что привело к остановке работы подъемников.