Россиянин несколько лет переводил деньги на несуществующего ребенка В Свердловской области мужчина переводил деньги бывшей, которая врала о ребенке

В Свердловской области женщина несколько лет обманывала бывшего возлюбленного, выдумывая истории о несуществующем ребенке, передает Telegram-канал «112». Семь лет назад Анастасия и Андрей расстались, но мужчина узнал о появлении на свет их общего ребенка и оказывал материальную поддержку женщине.

Каждый раз, когда девушка нуждалась в помощи, молодой человек без колебаний отправлял деньги, не требуя даже фотографий сына. Недавно Анастасия поделилась новостью о том, что их ребенка поместили в детский дом из-за финансовых проблем. Это сильно встревожило Андрея, и он решил лично встретиться с сыном.

Прибыв в Серов и пообщавшись с друзьями, мужчина узнал, что никакого ребенка не существовало. Он подал заявление в полицию, и теперь Анастасию обвиняют в мошенничестве. Она признала свою вину.

Ранее в Волгограде 37-летняя цыганка незаконно получила почти 2,5 млн рублей социальных выплат, заявив о наличии у нее троих несуществующих детей. С 2011 по 2020 год она предоставляла ложные сведения о рождении малышей в ЗАГСы Волгограда, Таганрога и Краснодара. Для подтверждения фактов женщина привлекала свидетелей.