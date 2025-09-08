Цыганка получила почти 2,5 млн рублей пособий на несуществующих детей В Волгограде цыганка выдумала троих детей и получила 2,5 млн рублей выплат

В Волгограде 37-летняя цыганка обманула систему соцзащиты, заявив, что у нее трое детей, которых на самом деле не существует, передает V1.RU со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону. Она незаконно получила почти 2,5 млн рублей в виде социальных выплат.

По данным издания, в период с 2011 по 2020 год она предоставляла в ЗАГСы Волгограда, Таганрога и Краснодара ложные сведения о рождении трех выдуманных детей. Для подтверждения факта рождения малышей женщина привлекала свидетелей.

На основании представленных свидетельств о рождении женщина получила разнообразные выплаты и пособия в рамках национального проекта «Демография». Женщина сообщила, что использовала деньги для личных целей, таких как лечение и обеспечение своих настоящих детей. По факту мошенничества при получении выплат было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что жительница Самары на протяжении трех лет получала пособия на выдуманных детей. На основании поддельных документов женщина незаконно получила 890 тыс. рублей. Суд назначил ей штраф, но она успела вернуть все незаконно полученные средства до вынесения приговора.