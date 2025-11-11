Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 13:38

Маму девочки-маугли заставили платить алименты на ребенка

Суд наказал мать девочки-затворницы из Авиастроительного и назначил ей алименты

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мать девочки-маугли из Казани обязали выплачивать дочери алименты, сообщает Telegram-канал Mash Iptash. Полиция заинтересовалась семьей после жалоб соседей, которые заметили, что ребенка не пускают в школу и выводят гулять только ночью.

Семья проживает в Авиастроительном районе. По словам соседей, у женщины есть психологическое расстройство, но она не хочет лечиться и принимать препараты. Приехавшим приставам пришлось вскрывать квартиру, чтобы провести осмотр. Выяснилось, что биологическая родительница нигде не работала и жила на получаемые пособия на ребенка.

Девочку передали органам опеки, после медобследований девочку могут передать бабушке по папиной линии. Мать обязали выплачивать дочке алименты. По информации канала, женщина не трудоустроена и за ней числятся долги на сумму в 44 тыс. рублей. Суд отправил ее в Центр занятости.

Ранее сообщалось, что трехлетняя девочка, сброшенная отцом с четвертого этажа в Уфе, находится в процессе выздоровления под наблюдением специалистов Российской детской клинической больницы. Медики оказывают ребенку всю необходимую высокотехнологичную помощь.

