Маму девочки-маугли заставили платить алименты на ребенка Суд наказал мать девочки-затворницы из Авиастроительного и назначил ей алименты

Мать девочки-маугли из Казани обязали выплачивать дочери алименты, сообщает Telegram-канал Mash Iptash. Полиция заинтересовалась семьей после жалоб соседей, которые заметили, что ребенка не пускают в школу и выводят гулять только ночью.

Семья проживает в Авиастроительном районе. По словам соседей, у женщины есть психологическое расстройство, но она не хочет лечиться и принимать препараты. Приехавшим приставам пришлось вскрывать квартиру, чтобы провести осмотр. Выяснилось, что биологическая родительница нигде не работала и жила на получаемые пособия на ребенка.

Девочку передали органам опеки, после медобследований девочку могут передать бабушке по папиной линии. Мать обязали выплачивать дочке алименты. По информации канала, женщина не трудоустроена и за ней числятся долги на сумму в 44 тыс. рублей. Суд отправил ее в Центр занятости.

