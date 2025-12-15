Стала известна судьба избитого матерью из-за упавшего пива мальчика

Ребенка из Уфы, над которым издевалась собственная мать, забрали сотрудники органов опеки, сообщает региональная прокуратура. После проведения медицинского осмотра у мальчика не было выявлено видимых следов физического насилия.

Сама женщина в настоящее время находится в полицейском отделении для дачи объяснений. Прокуратура города инициировала служебную проверку по данному факту.

Ранее сообщалось о видео, на котором запечатлено, как женщина избивает своего маленького сына. На кадрах видно, что мальчик случайно уронил сумку матери, где лежало пиво. В ответ женщина начала угрожать ребенку, заявляя, что он больше не выйдет на улицу, била его по голове, а затем пообещала забрать у него телефон. Мальчик расплакался и просил у нее прощения. Согласно утверждениям соседей, подобные вспышки агрессии в отношении ребенка со стороны матери происходят на регулярной основе.

До этого Первоуральский городской суд в Свердловской области вынес приговор по аналогичному делу. Татьяна Шанина, избившая своего 11-летнего сына скалкой, была приговорена к 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Суд также частично удовлетворил иск прокуратуры и обязал женщину выплатить компенсацию морального вреда в пользу пострадавшего ребенка.