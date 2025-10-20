Психбольница решила запатентовать «Кукуха»

Челябинская областная клиническая психоневрологическая больница № 1 подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «Кукух», сообщила газета KP.RU со ссылкой на сервис проверки контрагентов Rusprofile. В случае успешной регистрации больница сможет использовать бренд «Кукух» для медицинских консультаций, телемедицины, реабилитации пациентов, работы стационаров и других медицинских услуг.

Маскот у больницы появился этим летом. Придумали необычную птицу по имени Кукух и создали ее облик при помощи нейросетей по инициативе главного психиатра региона Михаила Козлова. Персонаж появляется в разных образах: в смокинге, халате, берете и с чемоданчиком. Каждая ипостась маскота олицетворяет свое направление работы больницы.

С чем чаще всего ассоциируются расстройства психики? С кукушечкой. Поэтому наш маскот — такой замечательный кукух, — объяснил свою задумку Козлов.

Ранее Роспатент отказался признать фразу «Я русский» товарным знаком певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов). Исполнитель подал в ведомство сразу две заявки на регистрацию названия своего главного хита как бренда для продажи косметики, алкоголя и духов.