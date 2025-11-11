Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
ВСУ признали отступление в одном регионе

ВСУ отступили с позиций у пяти населенных пунктов в Запорожской области

Подразделения ВСУ отступили с позиций у пяти населенных пунктов в Запорожье, заявил спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин. По его словам, бойцы были вынуждены пойти на такой шаг.

Силам обороны пришлось отойти с позиций возле нескольких населенных пунктов на Запорожье, — подчеркнул Волошин.

Представитель Сил обороны Юга отметил, что войска отошли у Новоуспенского, Нового, Охотничьего, Успеновки и Новониколаевки. Он уточнил, что ожесточенные бои продолжаются за Равнополье, Сладкое и Яблоково.

Ранее офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер допустил, что ВС РФ скоро освободят Покровск (Красноармейск). По его мнению, для этого противнику придется отступать к Краматорску.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что ВС РФ ударили по пункту дислокации украинских бойцов в Краматорске. Здесь проходил праздник с участием офицеров противника. После инцидента на место прибыли спецслужбы. В Минобороны эти данные не комментировали.

