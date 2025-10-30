Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 10:36

Атака ВС РФ сорвала вечеринку офицеров ВСУ в Краматорске

Координатор подполья Лебедев сообщил о ликвидации офицеров ВСУ в Краматорске

ВС РФ ВС РФ Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Российские военные ударили по пункту дислокации противника в Краматорске, где проходило празднование с участием офицеров ВСУ и СБУ, сообщил в Telegram-канале координатор подполья Сергей Лебедев. Он отметил, что после инцидента на месте работают специальные службы. Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

Прилет нарушил идиллию. СБУ мечется, скорые кого-то вывозят, раскопки продолжаются, — добавил Лебедев.

Ранее стало известно, что российские войска поразили пункт временной дислокации 71-й отдельной егерской бригады ВСУ в Сумской области. Источники в силовых структурах сообщают, что удар был нанесен авиабомбой ФАБ-1500 с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК). Цель располагалась в районе населенного пункта Кияница.

До этого главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отправился в зону боевых действий. По имеющейся информации, главком обещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что подразделения ВСУ в Мирнограде (Димитров) будут деблокированы и вернут контроль на Покровском направлении.

