11 ноября 2025 в 17:28

В МИД России оценили последствия скандала с пленками Миндича для Зеленского

Мирошник: скандал с пленками Миндича делает Зеленского токсичным для Запада

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Henri Szwarc/Keystone Press Agency/Global Look Press

Масштабный коррупционный скандал с «пленками Тимура Миндича» подрывает доверие к правлению президента Украины Владимира Зеленского среди западных партнеров, заявил в беседе с ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его словам, этот инцидент делает украинское руководство «крайне токсичным» для поддержки извне.

Масштабный коррупционный скандал внутри киевской верхушки делает власть Зеленского, самого Зеленского и его окружение крайне токсичными для его западных партнеров. Всем понятно, что на Украине сошлись в смертельной схватке две группы провластных чиновников в борьбе за контроль над разворовыванием западной помощи, — сказал дипломат.

По его словам, западным спонсорам киевского режима теперь предстоит решить, будут ли они продолжать поддерживать власть Зеленского и оправдывать ее действия либо постараются дистанцироваться, чтобы сохранить свое политическое будущее.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщал, что бизнесмен Миндич покинул территорию Украины с помощью зарубежного паспорта. По его данным, ключевой соратник президента Владимира Зеленского для отъезда накануне проведения обысков воспользовался израильским документом.

Украина
Владимир Зеленский
Родион Мирошник
коррупция
