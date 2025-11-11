Раскрыто число погибших при крушении самолета во Флориде Два человека погибли при крушении самолета в американском городе Корал-Спрингс

Два человека погибли при крушении самолета в городе Корал-Спрингс в штате Флорида, сообщила пресс-служба местных властей. Воздушное судно перевозило гуманитарный груз для Ямайки, которая сильно пострадала из-за урагана «Мелисса».

Два человека трагически погибли в результате крушения самолета 10 ноября, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет потерпел крушение в американском штате Флорида. Воздушное судно рухнуло на задний двор жилого дома. В результате удара обломки воздушного судна разбросало по прилегающей территории.

До этого в Сети появились кадры крушения грузового самолета компании UPS в американском штате Кентукки. Инцидент произошел на территории аэропорта города Луисвилл. Губернатор штата Энди Бешир заявил, что не менее семи человек погибли в результате крушения самолета.

В октябре три человека погибли при крушении легкомоторного самолета в американском штате Мичиган. Трагедия произошла около 17:00 по местному времени (00:00 мск) недалеко от пересечения Кларк-роуд и Пикок-роуд. На месте падения самолета поднимался сильный дым.