Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 ноября 2025 в 17:57

Марочко сообщил, что российские бойцы начали охват ВСУ под Часовым Яром

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/ РИА Новости

Российские бойцы начали операцию по охвату украинской группировки в районе Николаевки Донецкой Народной Республики после продвижения в окрестностях Часова Яра, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. Он отметил расширение зоны контроля Вооруженных сил РФ в этом направлении.

Также есть небольшое продвижение вдоль железнодорожного полотна от ж/д станции Часов Яр до Веролюбовки. ВС РФ расширили зону контроля в данном районе, а также начали охват украинской группировки в районе Николаевки, — рассказал он.

Ранее Марочко рассказал, что российские военнослужащие взяли в огневой мешок подразделения Вооруженных сил Украины у Северска в районе соседней Звановки Донецкой Народной Республики. По его словам, там идут очень активные боевые действия.

Таже военэксперт объяснил, что удержание Вооруженными силами Украины населенного пункта Новогригоровка (Новоегоровка) в ЛНР лишено военной целесообразности. По мнению специалиста, украинское командование сохраняет контроль над этим населенным пунктом исключительно с целью нецелевого использования финансовых средств, поступающих от западных спонсоров.

