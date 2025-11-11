Российские бойцы начали операцию по охвату украинской группировки в районе Николаевки Донецкой Народной Республики после продвижения в окрестностях Часова Яра, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. Он отметил расширение зоны контроля Вооруженных сил РФ в этом направлении.

Также есть небольшое продвижение вдоль железнодорожного полотна от ж/д станции Часов Яр до Веролюбовки. ВС РФ расширили зону контроля в данном районе, а также начали охват украинской группировки в районе Николаевки, — рассказал он.

Ранее Марочко рассказал, что российские военнослужащие взяли в огневой мешок подразделения Вооруженных сил Украины у Северска в районе соседней Звановки Донецкой Народной Республики. По его словам, там идут очень активные боевые действия.

Таже военэксперт объяснил, что удержание Вооруженными силами Украины населенного пункта Новогригоровка (Новоегоровка) в ЛНР лишено военной целесообразности. По мнению специалиста, украинское командование сохраняет контроль над этим населенным пунктом исключительно с целью нецелевого использования финансовых средств, поступающих от западных спонсоров.