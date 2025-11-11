Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 17:12

Раскрыты требования родственников военных ВСУ к украинским властям

ТАСС: родственники военнослужащих ВСУ требуют вывести солдат из-под Гуляйполя

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Родственники военнослужащих 5-го батальона 102-й бригады территориальной обороны ВСУ потребовали от украинского командования эвакуировать солдат с Гуляйпольского направления, передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. По их данным, последствия успешного наступления группировки «Восток» ВС РФ проявляются не только в отступлении противника, но и в акциях протеста в тылу.

Родственники военнослужащих ВСУ из 5-го батальона 102-й бригады ТрО собрались в Ивано-Франковске с требованием к командованию ВСУ «вытащить военнослужащих из критической ситуации и сохранить их жизни», — сказал журналистам собеседник.

Он добавил, что в протестной акции участвовали не только родные действующих солдат, но и члены семей погибших, а также пропавших без вести. Родственники умерших в свою очередь потребовали провести тщательное расследование факта значительных потерь на Гуляйпольском направлении. Кроме того, митингующие подняли вопрос о судьбе батальона 125-й ОТМБр ВСУ, который перестал выходить на связь.

Собеседник агентства подчеркнул, что наилучшим способом сохранить жизнь для украинских военнослужащих является тайный уход со службы. По его словам, тысячи бывших военных ВСУ уже сделали такой выбор и вынуждены скрываться, однако это позволяет им не погибать ради интересов киевского руководства.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВС РФ ведут наступательные действия в городе Красноармейске в ДНР, за сутки боев противник был выбит из двух сотен зданий. Штурмовые группы 2-й армии ведут активные наступательные действия в северо-западных и восточных кварталах Центрального района, а также на территории вагонного депо железнодорожного вокзала.

