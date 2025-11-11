Посол Азербайджана заявил о выходе отношений Баку и Москвы на новый уровень Посол Мустафаев: отношения России и Азербайджана достигли нового уровня

Дипломатические отношения между Азербайджаном и Россией достигли принципиально нового этапа развития, заявил посол республики в Москве Рахман Мустафаев в беседе с телеканалом RTVI. По словам дипломата, завершение урегулирования конфликта с Арменией создало благоприятные условия для этого.

Окончательное урегулирование этого (армяно-азербайджанского. — NEWS.ru) конфликта создало благоприятные условия для поднятия на новый уровень отношений между Баку и Москвой — уровень союзнического взаимодействия, — сказал дипломат.

Мустафаев также отметил, что высвободившиеся ресурсы теперь могут быть направлены на реализацию масштабных экономических и транспортных инициатив. Эти проекты, как ожидается, обеспечат связь и взаимодействие между экономическими системами России, Турции, Ирана, а также государств Центральной Азии и Ближнего Востока.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев снял все ограничения на транзит грузов в Армению через территорию Азербайджана. Об этом президент заявил по итогам переговоров с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Их встреча состоялась в Астане в формате «один на один».