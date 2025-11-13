Русскую общину пустили в парламент Молдавии только после скандала Глава Русской общины Молдавии попала на заседание парламента по Русскому дому

Глава Русской общины Молдавии Людмила Лащенова смогла попасть на заседание парламента, где обсуждался вопрос ликвидации Русского дома в Кишиневе. В беседе с ТАСС она подчеркнула, что произошло это после вмешательства депутатов и общественного резонанса.

После долгих согласований меня все же пропустили в зал заседаний парламента. Надеюсь, что мне дадут сказать слова в защиту Русского дома, — сказала Лащенова.

Ранее ей несколько часов не разрешали войти в здание парламента, но после реакции депутатов от Партии социалистов и широкого освещения ситуации в СМИ секретариат пересмотрел свое решение. 87-летняя Лащенова — одна из подписантов Декларации о независимости Молдавии и кавалер Ордена Республики.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие Русского дома в Кишиневе, пояснил, что власти Молдавии продолжают проводить политику отчуждения и отказа от всего, что связано с Россией. При этом, как он отметил, игнорируются интересы своих граждан.

Депутат Госдумы Виталий Милонов, в свою очередь, выразил мнение, что закрытие Русского дома упростит управление гражданами Молдавии. По его словам, на этом фоне правительство страны не стремится к культурному просвещению населения.