Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 13:32

Русскую общину пустили в парламент Молдавии только после скандала

Глава Русской общины Молдавии попала на заседание парламента по Русскому дому

Зал заседаний парламента Молдавии Зал заседаний парламента Молдавии Фото: Shutterstock/FOTODOM

Глава Русской общины Молдавии Людмила Лащенова смогла попасть на заседание парламента, где обсуждался вопрос ликвидации Русского дома в Кишиневе. В беседе с ТАСС она подчеркнула, что произошло это после вмешательства депутатов и общественного резонанса.

После долгих согласований меня все же пропустили в зал заседаний парламента. Надеюсь, что мне дадут сказать слова в защиту Русского дома, — сказала Лащенова.

Ранее ей несколько часов не разрешали войти в здание парламента, но после реакции депутатов от Партии социалистов и широкого освещения ситуации в СМИ секретариат пересмотрел свое решение. 87-летняя Лащенова — одна из подписантов Декларации о независимости Молдавии и кавалер Ордена Республики.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие Русского дома в Кишиневе, пояснил, что власти Молдавии продолжают проводить политику отчуждения и отказа от всего, что связано с Россией. При этом, как он отметил, игнорируются интересы своих граждан.

Депутат Госдумы Виталий Милонов, в свою очередь, выразил мнение, что закрытие Русского дома упростит управление гражданами Молдавии. По его словам, на этом фоне правительство страны не стремится к культурному просвещению населения.

Русский дом
Молдавия
происшествия
Евросоюз
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Хинштейн раскрыл последствия удара по Льгову
«Ни уныния, ни депрессии»: потерявший руки и ноги боец СВО о своем пути
Эксперт предупредил о новой схеме мошенничества с нейросетями
Подозреваемая в растрате депутат лишилась участков под застройку коттеджей
Киберэксперт ответил, безопасно ли привязывать электронную почту в WhatsApp
Украине предрекли самую опасную зиму с 2022 года
В Госдуме ответили на слухи об обязательном переносе домовых чатов в MAX
В российском регионе ввели новую систему вызова врача на дом
Автоэксперт объяснил, что делать если машина не готова к снегу
Новое исследование ДНК Гитлера выявило у него синдром Каллмана
В РСТ рассказали, в каких странах россияне проведут новогодние праздники
Морпехи Каспийской флотилии передали Путину подарок
Путин потребовал восстановить справедливость для защитников Донбасса
Канапе «Средиземноморский микс»: готовим простую закуску за 15 минут!
Крутой поделился подробностями 30-летнего брака
Экономист нашел связь между ценами на борщевой набор и скоростью инфляции
Товстик не теряет надежды отбить мужа у экс-подруги Дибровой
Диетолог раскрыла, кому лучше ограничить употребление икры
В Германии раскрыли цели антикоррупционного дела в Киеве
Путина попросили помочь ветеранам СВО в одном вопросе
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.