Русскую общину пустили в парламент Молдавии только после скандала

Глава Русской общины Молдавии Людмила Лащенова смогла попасть на заседание парламента, где обсуждался вопрос ликвидации Русского дома в Кишиневе. В беседе с ТАСС она подчеркнула, что произошло это после вмешательства депутатов и общественного резонанса.
После долгих согласований меня все же пропустили в зал заседаний парламента. Надеюсь, что мне дадут сказать слова в защиту Русского дома, — сказала Лащенова.
Ранее ей несколько часов не разрешали войти в здание парламента, но после реакции депутатов от Партии социалистов и широкого освещения ситуации в СМИ секретариат пересмотрел свое решение. 87-летняя Лащенова — одна из подписантов Декларации о независимости Молдавии и кавалер Ордена Республики.
До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие Русского дома в Кишиневе, пояснил, что власти Молдавии продолжают проводить политику отчуждения и отказа от всего, что связано с Россией. При этом, как он отметил, игнорируются интересы своих граждан.
Депутат Госдумы Виталий Милонов, в свою очередь, выразил мнение, что закрытие Русского дома упростит управление гражданами Молдавии. По его словам, на этом фоне правительство страны не стремится к культурному просвещению населения.