05 ноября 2025 в 14:27

«Променяли на Starbucks»: депутат о закрытии Русского дома в Кишиневе

Депутат Милонов: закрытие Русского дома в Кишиневе облегчит управление людьми

Русский дом в Кишиневе Русский дом в Кишиневе Фото: Социальные сети

Закрытие Русского дома в Кишиневе упростит управление гражданами Молдавии, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, на этом фоне правительство страны не стремится к культурному просвещению населения.

Тут на самом деле вопрос не в гибридных войнах, потому что они через этот центр не велись. Это как грязнуле мыло напоминает о чистоте и доставляет дискомфорт. Какая культура и наука для современного правительства Молдавии? К сожалению, оно очень далеко от этих сфер. Поэтому, конечно, ни культура, ни наука не является приоритетами современного молдавского правительства. Хотят, чтобы люди были минимально образованные, потому что такими гораздо легче управлять, легче им рассказывать страшилки и прочее, — высказался Милонов.

Он подчеркнул, что если молдаване будут изучать и ценить сокровища мировой культуры, не ограничиваясь произведениями малоизвестных румынских авторов, а обращая внимание на русскую литературу, то неизбежно возникнут вопросы. По мнению депутата, президент Молдавии Майя Санду не сможет на них ответить.

Конечно, любое напоминание о русской культуре для [правительства Молдавии] является опасным, потому что они не могут ничего взамен противопоставить. К сожалению, нация, которая променяла культуру на Starbucks, — она и закрывает центры науки, — заключил Милонов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти Молдавии продолжают политику отчуждения и отказа от всего связанного с Россией, игнорируя интересы граждан. Таким образом он прокомментировал закрытие Русского дома в Кишиневе.

