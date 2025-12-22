Новый год-2026
22 декабря 2025 в 09:26

Утвержден график индексации пенсий в 2026 году

Депутат Панеш анонсировал поэтапную индексацию пенсий в 2026 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Пенсии в России в 2026 году будут повышаться в три этапа: в январе, апреле и октябре, заявил зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш в комментарии «Российской газете». Он уточнил, что изменения коснутся страховых, социальных и ведомственных выплат.

С 1 января страховые пенсии по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца проиндексируют на 7,6 %, что скажется на всех получателях таких выплат, включая тех, кто продолжает работать. По словам депутата, фиксированная часть и стоимость пенсионных баллов также увеличиваются, что приведет к росту итогового размера выплат.

Социальные пенсии — те, что получают люди без достаточного стажа, инвалиды и лица, потерявшие кормильца, — поднимутся примерно на 6,8 % с 1 апреля. Панеш напомнил, что федеральный прожиточный минимум пенсионера будет выше, чем в предыдущем году, и это повлияет на доплаты тем, чьи пенсии ниже этой планки.

Кроме того, выплаты военным пенсионерам и приравненным категориям пересчитают с 1 октября, ориентировочно на уровне роста денежного довольствия, что дает дополнительное увеличение в течение года.

Ранее сенатор Елена Перминова сообщила, что россияне могут более чем вдвое увеличить размер будущих пенсионных выплат. По ее словам, для этого необходимо отсрочить выход на пенсию на 10 лет.

