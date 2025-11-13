Туристку накрыло лавиной в Хакасии Друзья помогли выбраться попавшей под лавину в Хакасии туристке

Снежная лавина накрыла туристку в Хакасии, сообщает Telegram-канал SHOT. На помощь ей подоспели друзья, которые принялись ее раскапывать руками и небольшими лопатками. Девушка оказалась под толщей снега вверх ногами.

Спортсменку занесло снежным потоком в селе Приисковом, где располагается популярный горнолыжный курорт. Операция по спасению туристки прошла успешно. Девушка сообщила, что не пострадала, но ей было страшно находиться под лавиной.

Ранее снежная лавина накрыла двух человек в пяти километрах от Агинского золоторудного месторождения на Камчатке. В результате происшествия один человек погиб. Лавина сошла на передвижной домик примерно в пяти километрах от месторождения.

До этого министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев заявил, что образование воздушного кармана под снежной массой позволило мужчине выжить после схода лавины на Камчатке. Пространство, где присутствовал кислород, обеспечило пострадавшему возможность дышать и дождаться спасателей. Лебедев назвал эту ситуацию невероятной.