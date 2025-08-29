Таинственная история перевала Дятлова

23 января 1959 года группа молодых туристов отправилась в поход к горам Отортен и Ойка-Чакур, находящимся на северной окраине Свердловской области. Спустя месяц всех участников экспедиции нашли мертвыми в разных местах маршрута.

Тайна перевала Дятлова

Произошедшие события, известные под общим названием «Трагедия перевала Дятлова», до сих пор будоражат умы многих людей. На сегодняшний день по мотивам этой истории написано множество книг с теориями и биографиями погибших, снято несколько документальных и художественных фильмов, а в тематических сообществах в интернете продолжаются споры и обсуждения случившегося.

Параллельно с этим перевал Дятлова стал популярным туристическим маршрутом. Со всей России и мира съезжаются до нескольких тысяч людей в год, чтобы оказаться на месте обсуждаемого происшествия, в какой-то мере стать сопричастными к случившимся событиям и просто чтобы пообщаться с единомышленниками-энтузиастами. Так что же произошло более 60 лет назад в горах Свердловской области?

Группа Дятлова

Зимой 1959 года группа участников туристического клуба Уральского политехнического университета задумала поход на североуральские горы Отортен и Ойка-Чакур. Приурочен он был к XXI съезду компартии. Мероприятие было одобрено Городской маршрутной комиссией.

Изначально в составе экспедиции значилось 14 человек, однако позднее он сократился до 10.

Тайна перевала Дятлова Фото: shtorm777.ru

Игорь Дятлов. Студент Уральского политеха. Опытный спортивный турист. Возглавил поход. Семен Золотарёв. Участник Великой Отечественной войны, профессиональный туринструктор. Самый старший участник похода (37 лет). Присоединился к группе самым последним. Юрий Дорошенко. Студент Уральского политеха. Людмила Дубинина. Студентка Уральского политеха. В экспедиции заведовала хозяйством. Зинаида Колмогорова. Студентка Уральского политеха. Вела дневник похода. Александр Колеватов. Студент Уральского политеха. В походе отвечал за снаряжение. Рустем Слободин. Выпускник Уральского политеха, инженер. Работал в закрытом городке п/я 10. В группе отвечал за исправность оборудования. Георгий Кривонищенко. Выпускник Уральского политеха, строитель. Работал в закрытом городке Челябинск-40. Был в группе топографом. Николай Тибо-Бриньоль. Выпускник Уральского политеха, инженер. Юрий Юдин. Студент Уральского политеха. Единственный выживший из группы.

Каждый участник группы уже имел за плечами опыт походной деятельности, поэтому им было дано разрешение на прохождение маршрута.

Хронология событий

23 января группа Дятлова совместно с группой Блинова, которая направлялась по другому маршруту, отправляется на поезде из Свердловска в Серов.

24 января обе группы прибывают в Серов, где им не разрешают остаться в здании вокзала. Пережидают день в местной школе. Вечером выезжают на поезде в Ивдель.

25 января туристы приезжают в Ивдель и отправляются на автобусе в ближайший к цели населенный пункт — поселок Вижай. Добравшись до него, группы разделяются по своим маршрутам. Дятловцы остаются ночевать в местной гостинице.

Дятловцы Фото: shtorm777.ru

26 января участники похода ловят попутку и доезжают до поселка лесозаготовителей. Ночуют среди рабочих.

27 января туристы на лыжах добираются до 2-го Северного рудника. Именно здесь от команды отделяется Юрий Юдин в связи с болью в ногах. Дальнейший маршрут подтверждается лишь записями в путевом дневнике отряда, так как живых свидетелей не остаётся.

28 января группа Дятлова передвигается на лыжах вблизи реки Лозьва, на ее берегу и ночует.

29–30 января члены экспедиции приходят к реке Ауспия, там же организовывают стоянку и продолжают движение.

31 января — 1 февраля туристы приходят к горе Холатчахль, пытаются на нее взобраться, но попытки тщетны. Члены команды ставят палатку вблизи цели и устраиваются на ночевку.

Дальше записи обрываются.

Поиски группы Дятлова

Группа Дятлова должна была вернуться в Вижай не позднее 15 февраля. Однако дятловцы не вернулись. 20 февраля на Северном Урале начались поисково-спасательные работы. В них принимали участие милиция, радисты, разведчики, студенты и выпускники Уральского политеха, имеющие опыт в спортивном туризме, проживающие поблизости мансийцы, охотники.

Все члены группы были найдены мертвыми. 27 февраля поисковики обнаружили тела Дятлова, Дорошенко, Колмогоровой и Кривонищенко. Согласно экспертизе, все они погибли от замерзания.

Спустя неделю, 5 марта, был найден труп Слободина. Несмотря на то что причиной смерти также стало замерзание, у него была обнаружена закрытая черепно-мозговая травма.

Золотарёва, Дубинину, Тибо-Бриньоля и Колеватова нашли лишь в мае, когда началось таяние снега. У первых трёх были обнаружены травмы различной степени тяжести: переломанные рёбра, сдавленная грудная клетка, обильные кровоизлияния головного мозга. Они и послужили причинами смерти туристов. Колеватов же скончался от переохлаждения.

Версии случившегося с тургруппой Игоря Дятлова Фото: shtorm777.ru

Версии случившегося

На сегодняшний день существует около сотни различных версий произошедшего, причём некоторые из них пересекаются. Перечислим основные и самые интересные.

Сход лавины

Официальной и самой естественной причиной трагедии называют сход лавины. При установке палатки участники экспедиции нарушили равномерное распределение снега на склоне, и тот хлынул с горы. Таким образом туристов могло разбросать в разные стороны, их травмы тоже объясняются (переломы рёбер, тупые травмы). Найденная в районе перевала палатка также была завалена снегом. Исследователи считают, что лавина послужила причиной срочной эвакуации людей.

Тем не менее следов лавины на месте происшествия обнаружено не было. Эксперты-криминалисты считают, что и травмы, и их характер указывают на ложность теории. Лишь трое из девяти участников похода погибли от них, при этом весь инвентарь остался невредимым. Однако именно эту версию следствие сочло максимально правдоподобной, и в 2020 году дело о перевале Дятлова было закрыто.

Легенда о манси

Манси — древний финно-угорский народ, проживающий в горах Северного Урала. Существует легенда, что раньше на горе Холатчахль местные шаманы проводили обряды жертвоприношения в честь богини Сорни-Най. Как правило, это были животные или птицы. Убивали их по девять штук. Однажды шаманы принесли в жертву не животных, а людей. Всю местность окутал бесконечный ливень, пролетали молнии, слышались необъяснимые завывания. С тех пор богиня стала предпочитать именно людскую плоть. Само слово «холатчахль» переводится как «гора мертвецов».

Перевал Дятлова Фото: Илья Наровлянский/РИА Новости

Участников похода было ровно девять человек. Как рассказывают местные жители, это был не первый случай. Несколько лет назад на той же местности были найдены мёртвые тела девяти беглых преступников. У некоторых из них были обнаружены обширные повреждения головы и тела.

Более того, несколько лет спустя над горами разбились три самолета. Общее число жертв — девять человек. Обстоятельства крушений неясны.

Каким образом манси могли принести в жертву этих людей, непонятно. Но сами факты случившегося поражают своей похожестью.

Нападение манси

Наиболее простое объяснение трагедии — на туристов все же напал кто-то из местного народа манси, но не в угоду языческой богине. Следователи считали, что манси могли просто-напросто оскорбиться из-за появления туристов в их священных местах и напасть на них за это.

По подозрению в убийстве были задержаны двое представителей народности. Поводом послужила найденная охотничья стоянка манси на маршруте команды. Они отрицали свою вину и вскоре были отпущены из-за недостаточности улик. Все вещи в палатке остались нетронутыми, а сама она была разрезана изнутри, а не снаружи. Сами манси заявили, что горы, к которым направлялась группа Дятлова, не считаются у них священными, а к русским они относились с уважением.

Светящиеся шары

Сразу несколько теорий строится вокруг одного загадочного кадра, найденного в фотоаппарате Кривонищенко. На нём изображены неопознанные световые сферы на фоне темноты. И участники поисковых отрядов, и манси также рассказывали, что видели похожие объекты в небе над местом трагедии. Более того, сообщения о непонятных шарах появляются по сей день.

Что в действительности произошло на перевале Дятлова Фото: shtorm777.ru

В связи с этим была выдвинута теория о том, что группа Дятлова погибла от рук инопланетян. Инопланетным существам не понравилось поведение дятловцев, и они начали ставить над ними опыты, а впоследствии убили их. Разумеется, эта версия никак не подтверждается. Тем не менее исследователи долгое время пытались изучить происхождение светящихся объектов. Безуспешно.

Снежный человек

При расследовании трагедии тщательно прорабатывалась каждая версия случившегося. Одной из них стало нападение йети на туристическую группу. Объяснялось это характером травм Золотарёва, Дубининой и Тибо-Бриньоль. Сдавленная грудная клетка, сломанные рёбра, множественные переломы черепа. По мнению врачей, такие травмы могло нанести существо огромных размеров и сил.

Жители Северного Урала верят в существование комполена (снежного человека на мансийском), многие делятся историями и легендами о них, пересказанными и своими. Отчасти поэтому группа Дятлова пошла в поход в те места. В найденном боевом листке команды есть отдельный пункт «Наука», в котором сказано, что активно ведется дискуссия о существовании снежного человека вблизи горы Отортен. Возможно, таким образом туристы хотели установить с ним контакт. Так или иначе, никаких других улик, указывающих на причастность к инциденту или даже на существование снежного человека, найдено не было.

Секретные предприятия

Мы не просто так указали в характеристиках к членам команды место, где работали Слободин и Кривонищенко. Это были закрытые города, секретные предприятия. До сих пор остаётся загадкой, как их отпустили в экспедицию с учётом того, что они — носители тайны. В Советском Союзе старались относиться к таким вещам со всей ответственностью. Именно поэтому существует теория, что группу Дятлова могли настигнуть сотрудники КГБ и убить их. Мало того что туристы могли бежать из Советского Союза и рассказать все тайны разведкам других стран, так ещё и на их одежде могла находиться пыль от предприятий, изучив которую, можно было понять, чем предприятие занимается, что производит.

После потери экспедиторов за их поиски взялась спецразведка. Следователи утверждают, что с тел Слободина и Кривонищенко была срезана верхняя одежда. Та самая, которая представляла угрозу. Более того, на найденной одежде членов похода были найдены следы радиации. Информация об убийстве руками спецслужб, разумеется, никак не подтверждается.

Пуск ракет

В качестве возможной причины гибели дятловцев также называют испытания ядерных бомб или ракет в зоне перевала. Так, судмедэксперты обнаружили, что одежда туристов содержала фиолетовый оттенок. Вскоре была выдвинута теория, что они могли отравиться гептилом, ядовитым топливным газом, использующимся в производстве ракет. В результате интоксикации дятловцы могли подвергнуться наркотическому опьянению и устроить драку.

Также существует версия, что испытания стратегического оружия произошли как раз во время экспедиции группы Дятлова. В результате этого на место сброса оружия отправили бойцов спецназа, чтобы те убили свидетелей. Но эта теория является нелогичной, поскольку тела всех членов экипажа, а также их инвентарь никуда не исчезли.

Простая «бытовуха»

Самая простая и объяснимая причина трагедии — дятловцы убили себя сами. Между ними мог произойти бытовой конфликт, в результате чего завязалась жестокая драка.

Таинственная история перевала Дятлова Фото: Олег Чегодаев/wikimedia.org

Наиболее складную версию выдвинул аналитик Сергей Гольдин. По его мнению, Золотарев чувствовал себя лишним в команде. Никто с ним не общался, не слушал его. Затаив обиду, он начал угрожать группе расправой, вследствие чего ей пришлось спешно покинуть палатку.

Позднее, осознав свою неправоту, Семен пошел следом за экспедиторами, дабы попросить прощения. Но нечеловеческие морозы и ярость затмили их разум. Началась драка. В результате трое участников похода, включая самого Золотарева, погибли от полученных травм. Слободин скончался от замерзания, но на его теле были также обнаружены следы ран. Остальные же погибли от переохлаждения организма.