08 октября 2025 в 10:05

Педагога-оккультиста будут судить за продажу наркотиков

Оккультиста-преподавателя из Магадана будут судить за продажу наркотиков

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Магадане перед судом предстанет бывший преподаватель техникума, который пытался привлечь студентов к жертвоприношению быка, сообщает РИА Новости. При обыске у мужчины нашли оружие и наркотики.

В январе правоохранительные органы задержали в Магадане группу оккультистов. Их предводителем оказался преподаватель техникума, который в обмен на зачет предложил студентам принять участие в жертвоприношении быка. Полицейские не дали им закончить начатое. В ходе обыска полиция нашла две комнаты для выращивания конопли и изъяла у преподавателя огнестрельное оружие.

Предварительно, на заработанные от продажи наркотиков деньги он и купил быка, который обошелся педагогу-оккультисту в миллион рублей, — рассказал собеседник агентства.

По некоторым данным, сотрудник техникума и раньше проводил подобные ритуалы и верил в шаманизм. На него завели уголовное дело и передали в суд для рассмотрения по существу.

Ранее полиция задержала мужчину, который пытался провезти несколько килограммов конопли из Подмосковья в ЛНР. Наркотики он спрятал в колеса машины. При задержании луганчанин признался, что работает курьером в Донбассе.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

Магадан
преподавание
суды
учителя
жертвоприношения
быки
