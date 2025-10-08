Педагога-оккультиста будут судить за продажу наркотиков Оккультиста-преподавателя из Магадана будут судить за продажу наркотиков

В Магадане перед судом предстанет бывший преподаватель техникума, который пытался привлечь студентов к жертвоприношению быка, сообщает РИА Новости. При обыске у мужчины нашли оружие и наркотики.

В январе правоохранительные органы задержали в Магадане группу оккультистов. Их предводителем оказался преподаватель техникума, который в обмен на зачет предложил студентам принять участие в жертвоприношении быка. Полицейские не дали им закончить начатое. В ходе обыска полиция нашла две комнаты для выращивания конопли и изъяла у преподавателя огнестрельное оружие.

Предварительно, на заработанные от продажи наркотиков деньги он и купил быка, который обошелся педагогу-оккультисту в миллион рублей, — рассказал собеседник агентства.

По некоторым данным, сотрудник техникума и раньше проводил подобные ритуалы и верил в шаманизм. На него завели уголовное дело и передали в суд для рассмотрения по существу.

