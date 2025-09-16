Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 сентября 2025 в 13:14

Житель ЛНР попытался необычным образом провезти 2 кг наркотиков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Луганской Народной Республике остановили автомобиль, в колесах которого нашли почти два килограмма наркотиков, сообщает Telegram-канал Mash на Донбассе. По его данным, водителем оказался житель ЛНР, который пытался доставить запрещенные вещества из Подмосковья в республику.

В публикации отмечается, что при задержании луганчанин признался, что работает курьером в Донбассе. Теперь ему грозит уголовное наказание сразу по двум статьям, пишет канал.

Ранее сообщалось, что жителя Иркутской области, который вырастил 25 кустов конопли и призывал к экстремизму в интернете, признали виновным по четырем уголовным статьям, включая незаконное культивирование и хранение наркотических растений. Второй Восточный окружной военный суд в Чите назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима.

До этого сотрудники полиции в Приморском районе Санкт-Петербурга задержали 27-летнюю местную жительницу, подозреваемую в незаконном обороте наркотических средств. Девушка действовала по схеме: получала информацию о тайниках через мессенджеры, забирала наркотики с пустырей и развозила их на машине.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

