10 сентября 2025 в 13:19

Россиянка развозила наркотики на каршеринговом авто

В Петербурге задержали девушку, которая развозила наркотики на арендованном авто

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники полиции в Приморском районе Санкт-Петербурга задержали 27-летнюю местную жительницу, подозреваемую в незаконном обороте наркотических средств, сообщает пресс-служба ГУ МВД региона. Инцидент произошел на Лесном проспекте, где правоохранители остановили каршеринговый Kia Rio, за рулем которого находилась девушка.

Во время проверки документов полицейские обратили внимание на нервозное поведение водителя. При осмотре салона автомобиля на заднем сиденье была обнаружена куртка, в карманах которой находились металлическая коробка с самокрутками и 12 свертков, обмотанных изолентой.

Как установили правоохранители, девушка действовала по схеме: получала информацию о тайниках через мессенджеры, забирала наркотики с пустырей и развозила их на машине. В ходе обыска в ее квартире на Новосибирской улице были обнаружены дополнительные запасы запрещенных веществ, упакованные для продажи, а также оборудование для фасовки.

Изъятые вещества направлены на экспертизу. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье о сбыте наркотиков. Девушке грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Калининградской области полиция совместно с ФСБ пресекла незаконное выращивание конопли. На чердаке дома 54-летнего местного жителя обнаружили 56 кустов растений в емкостях с землей.

