Россиянин развел конопляное поле на чердаке Полиция и ФСБ изъяли 56 кустов конопли у жителя Калининградской области

В Калининградской области полиция совместно с ФСБ пресекла незаконное выращивание конопли, сообщает пресс-служба областного УМВД. На чердаке дома 54-летнего местного жителя обнаружили 56 кустов растений в емкостях с землей.

Сотрудники MO МВД России «Советский» совместно с оперативниками пограничного управления ФСБ России по Калининградской области пресекли противоправную деятельность 54-летнего жителя поселка Заповедное, подозреваемого в незаконном культивировании и хранении запрещенных растений, — отметили в ведомстве.

Изъято 394,2 грамма марихуаны, которую мужчина хранил для дальнейшего распространения. Также правоохранители нашли оборудование для культивации конопли. Возбуждены уголовные дела.

Ранее в Крыму мигрант замаскировал плантацию конопли среди арбузов и дынь. Всего полицейские изъяли 615 кустов запрещенного растения в рамках оперативных мероприятий.

До этого в Хакасии правоохранительные органы изъяли у жителя Абакана крупную партию наркотиков. Как установили полицейские, мужчина самостоятельно вырастил около 25 килограммов высушенной конопли на территории Красноярского края.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.