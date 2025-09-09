Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 16:34

Россиянин развел конопляное поле на чердаке

Полиция и ФСБ изъяли 56 кустов конопли у жителя Калининградской области

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Калининградской области полиция совместно с ФСБ пресекла незаконное выращивание конопли, сообщает пресс-служба областного УМВД. На чердаке дома 54-летнего местного жителя обнаружили 56 кустов растений в емкостях с землей.

Сотрудники MO МВД России «Советский» совместно с оперативниками пограничного управления ФСБ России по Калининградской области пресекли противоправную деятельность 54-летнего жителя поселка Заповедное, подозреваемого в незаконном культивировании и хранении запрещенных растений, — отметили в ведомстве.

Изъято 394,2 грамма марихуаны, которую мужчина хранил для дальнейшего распространения. Также правоохранители нашли оборудование для культивации конопли. Возбуждены уголовные дела.

Ранее в Крыму мигрант замаскировал плантацию конопли среди арбузов и дынь. Всего полицейские изъяли 615 кустов запрещенного растения в рамках оперативных мероприятий.

До этого в Хакасии правоохранительные органы изъяли у жителя Абакана крупную партию наркотиков. Как установили полицейские, мужчина самостоятельно вырастил около 25 килограммов высушенной конопли на территории Красноярского края.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

конопля
марихуана
наркотики
Калининградская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Один закон Зеленского привел к массовым увольнениям среди молодежи
Раскрыта судьба членов политбюро ХАМАС после удара по Дохе
Как живут родители 4 отравленных дихлофосом детей, почему отца не посадили
8 проверенных способов быстро остановить икоту
В российском регионе на трассе орудовал лжеполицейский
Жена Воробьева впервые показала поклонникам свадебные фото с певцом
«Маме было все равно»: Авербух раскрыл свое детское прозвище
В Подмосковье выявлены первые случаи гранулоцитарного анаплазмоза
Иммунолог встал на защиту аспирина
«Явно провокация»: Милонов оценил идею ввести для россиян десятину
Российские альпинисты вылетят в охваченный протестами Непал
Симоньян перенесла операцию: что ее ждет дальше, в каком состоянии Кеосаян
Европейская страна решила вооружиться роботами
Россияне все больше путешествуют на поездах и авто
Катар подтвердил израильский удар по руководству ХАМАС в Дохе
Удар по Генштабу ВСУ и слитый план Запада: новости СВО к вечеру 9 сентября
В Непале протестующие подожгли аэропорт
В Петербурге эвакуировали людей сразу из четырех музеев
Рогов высказался о перспективах переговоров России и Украины
Сразу 10 беспилотников сбили над акваторией Черного моря
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками
Европа

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше
Россия

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.