Россиянин развел конопляное поле на чердаке

В Калининградской области полиция совместно с ФСБ пресекла незаконное выращивание конопли, сообщает пресс-служба областного УМВД. На чердаке дома 54-летнего местного жителя обнаружили 56 кустов растений в емкостях с землей.
Сотрудники MO МВД России «Советский» совместно с оперативниками пограничного управления ФСБ России по Калининградской области пресекли противоправную деятельность 54-летнего жителя поселка Заповедное, подозреваемого в незаконном культивировании и хранении запрещенных растений, — отметили в ведомстве.
Изъято 394,2 грамма марихуаны, которую мужчина хранил для дальнейшего распространения. Также правоохранители нашли оборудование для культивации конопли. Возбуждены уголовные дела.
Ранее в Крыму мигрант замаскировал плантацию конопли среди арбузов и дынь. Всего полицейские изъяли 615 кустов запрещенного растения в рамках оперативных мероприятий.
До этого в Хакасии правоохранительные органы изъяли у жителя Абакана крупную партию наркотиков. Как установили полицейские, мужчина самостоятельно вырастил около 25 килограммов высушенной конопли на территории Красноярского края.
Употребление наркотиков наносит вред здоровью.