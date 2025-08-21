Мигрант-дачник замаскировал среди арбузов плантацию конопли В Крыму иностранец замаскировал плантацию конопли среди арбузов и дынь

В Кировском районе Крыма гражданин одной из среднеазиатских республик замаскировал плантацию конопли среди арбузов и дынь, пишет «МК в Крыму» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк. Всего полицейские изъяли 615 кустов растения.

В ходе осмотра поля вблизи села Токарево Кировского района полицейские обнаружили посевы, схожие с растениями конопли. Рядом стоял автомобильный прицеп с восемью ящиками стеблей наркосодержащего растения, — отметили в ведомстве.

По данным экспертизы, у мужчины обнаружили марихуану общим весом более 1,7 кг. В отношении мигранта возбудили уголовное дело. Его заключили под стражу.

Ранее в Хакасии правоохранительные органы изъяли у жителя Абакана крупную партию наркотиков. Как установили полицейские, мужчина самостоятельно вырастил около 25 килограммов высушенной конопли на территории Красноярского края.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.