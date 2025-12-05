ТИЭФ'25
05 декабря 2025 в 11:22

В двух регионах России дроны помогут вырастить коноплю

Во Владимирской и Калужской областях дроны будут ухаживать за коноплей

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Во Владимирской и Калужской областях разрешили полеты БПЛА ради развития использования дронов в сельском хозяйстве, сообщает Telegram-канал Mash. Устройства с автопилотом и сенсорами позволят эффективнее удобрять кукурузу и коноплю.

На канале отметили, что сельскохозяйственные БПЛА помогут увеличить объем урожая в следующем году на 20%. Благодаря дронам распылять удобрения будет на 50% быстрее и дешевле, а также на 30% экономнее по сравнению с ручным способом. Авторы сообщили, что коноплю планируют использовать для замены хлопка в текстиле, бумаге и упаковке.

Ранее президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко заявил, что Россия стремительно теряет ржаное хлебопечение. По его словам, это обусловлено продолжающимся сокращением урожая ржи. Он добавил, что сама рожь недорогая, при этом урожайность у нее невысокая.

До этого вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил, что в России в 2025 году будет собран урожай винограда в объеме около 870 тыс. тонн. Такой показатель практически повторяет рекордные значения прошлого года, отметил он.

